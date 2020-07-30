В Швеции зафиксирован рост числа жертв коронавирусной инфекции

Шведское агентство общественного здравоохранения сообщило о смерти еще 28 пациентов с коронавирусной инфекцией за последние 24 часа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, это стало первым скачком в числе жертв вируса в Швеции за последнее время. Так, днём ранее в королевстве отчитывались лишь о двух погибших от вируса за сутки.

Выросло и число новых инфицированных - 288 пациентов, против 99 человек 28 июля.

Таким образом, число погибших от коронавируса COVID-19 в Швеции за время распространения вируса достигло 5730 человек. Число зараженных в общей сложности составило 79, 494.

Несмотря на это власти Швеции не склонны выражать обеспокоенность по данному поводу.

С самого начала пандемии коронавируса Швеция не прибегала к использованию жестких ограничительных мер, применяемых в большинстве стран мира. Вследствие этого действия страны по борьбе с вирусом продолжают оставаться предметом горячих споров и пристального внимания других стран. Тем не менее, данные по смертности от инфекции в Швеции значительно превосходят показатели всех её северных соседей - Финляндию, Данию и Норвегию.