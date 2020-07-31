Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Гурбан

Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Гурбан.

Как передает Day.Az, об этом пишет пресс-служба Кремля.

"Этот значимый для каждого мусульманина религиозный праздник является символом верности высоким духовным идеалам благочестия, справедливости и милосердия, любви к ближнему, которые лежат в основе священного Корана. ...Поддерживая вековые исламские традиции, мусульмане вносят весомый вклад в сохранение культурного многообразия нашей страны, способствуют укреплению межнационального согласия в обществе", - говорится в поздравлении российского лидера.