Вторая экономика Европы пережила рекордный спад

ВВП Франции сократился на 13,8 процента во втором квартале 2020 года по сравнению с первым, что стало рекордным спадом за 70 лет. Об этом сообщил Национальный институт статистики и экономических исследований страны (INSEE), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Потребление сократилось на 11 процентов, экспорт - на 25,5 процента, импорт - на 17,3 процента, а государственные расходы - на 8 процентов. В годовом выражении ВВП упал на 19 процентов.

В первом квартале вторая экономика Европы пережила падение в 5,9 процента. Снятие ограничений привело к постепенному восстановлению экономической активности в мае и июне после того, как в апреле был пройден пик кризиса, говорится в отчете.