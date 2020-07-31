В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 214 тысяч

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 17 человек, общее число жертв заболевания достигло 5 691.

Об этом, как передает в четверг Day.Az, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 230 873, за прошедшие 24 часа 982 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 214 535.