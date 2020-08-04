Неизвестные британцы заработали $500 миллионов на обвале цен на нефть

Практически неизвестная британская инвесткомпания Vega Capital сумела заработать около 500 миллионов долларов на обвале цен на нефть, случившемся 20 апреля на торгах на нью-йоркской бирже NYMEX, пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Трейдеры Vega Capital использовали тактику, к которой в тот день не прибегал почти никто, хотя в той ситуации она была наиболее логичной: открывали короткие позиции по фьючерсам на нефть американской марки WTI, продавая контракты и ожидая дальнейшего падения цен на них.

В течение торговой сессии 20 апреля стоимость фьючерса на баррель WTI снизилась с 18 до минус 40 долларов, зафиксировавшись на отметке минус 37,63 доллара. По этой цене в итоге были принудительно закрыты позиции на других биржах, на которых торговались контракты, "зеркальные" к оригинальному нью-йоркскому. На самой NYMEX торги продолжились через несколько часов, и к моменту экспирации цена достигла 10,01 доллара за баррель.

Точные ценовые отметки, на которых Vega Capital совершала сделки, неизвестны. Однако отмечается, что продажа была осуществлена по максимально близкой к минус 37,63 доллара за баррель отметке. О прибыли компании стало известно не сразу - она отражена в ее отчетности за второй квартал.

После ее публикации государственные регуляторы США, Великобритании, а также руководство CME Group, в которую входит NYMEX, начали расследования на предмет законности действий трейдеров Vega. Их подозревают в создании дополнительных условий для снижения котировок, приведших к беспрецедентному обвалу рынка.

Vega Capital была основана в 2016 году и действует по принципу проп-трейдинговой компании. В отличие от большинства инвесткомпаний, такие игроки не привлекают средства инвесторов под управление, а торгуют собственными деньгами либо предоставляют доступ к бирже независимым трейдерам, взимая с них комиссию.

По итогам торгов 20 апреля, цена на фьючерсы WTI впервые в истории опустилась до отрицательной отметки, что принесло значительные убытки инвесторам и трейдерам по всему миру. Участники торгов на Московской бирже потеряли около миллиарда рублей и сейчас судятся с площадкой. Причиной обвала стала нехватка мест в нефтяных хранилищах на фоне крайне низкого мирового спроса в период пандемии коронавируса.