Более 50 человек погибли, 2 750 пострадали в результате взрыва в Бейруте

Более 50 человек погибли и около 2,7 тыс. пострадали в результате взрыва в ливанской столице во вторник.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в Twitter министр здравоохранения страны Хамад Хасан.

По его словам, также пострадали десятки медиков, не менее семи погибли. Министр заявил, что число жертв и раненых может вырасти.

Как сообщает ливанское общество Красного Креста, его сотрудники не могут добраться до всех пострадавших, чтобы оказать им помощь. В спасении людей участвуют около 75 карет скорой помощи этой организации. Ранее ее представитель информировал о 2,2 тыс. пострадавших.