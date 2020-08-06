В Армении автомобиль с военными слетел в обрыв

- есть погибший и раненые

На севере Армении, на трассе Гюмри-Спитак произошла авария с летальным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, автомобиль с армянскими военными съехал с проезжей части дороги и слетел в обрыв на 100 метров.

В результате аварии погиб военнослужащий-контрактник Спартак А. С ним находились еще трое военнослужащих, которые получили травмы различной степени тяжести.

Врачи оценивают состояние одного из них как крайне тяжелое, остальных - тяжелое.