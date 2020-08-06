https://news.day.az/world/1259841.html В Армении автомобиль с военными слетел в обрыв - есть погибший и раненые
В Армении автомобиль с военными слетел в обрыв - есть погибший и раненые
На севере Армении, на трассе Гюмри-Спитак произошла авария с летальным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, автомобиль с армянскими военными съехал с проезжей части дороги и слетел в обрыв на 100 метров.
В результате аварии погиб военнослужащий-контрактник Спартак А. С ним находились еще трое военнослужащих, которые получили травмы различной степени тяжести.
Врачи оценивают состояние одного из них как крайне тяжелое, остальных - тяжелое.
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