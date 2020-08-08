Роналдиньо избежал тюрьмы из-за въезда в Парагвай по поддельным документам

Чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдиньо вместе со своим братом Роберто Де Ассисом могут получить условные сроки за въезд в Парагвай по фальшивым документам. Такого наказания для них просит прокуратура страны, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Кроме того, также в качестве компенсации ущерба братьев обяжут выплатить штраф в общей сложности на 200 тысяч долларов, о чем сообщает ABC Color. В случае, если суд поддержит такую меру, то оба мужчины смогут покинуть Парагвай и вернуться в Бразилию. Там они и будут отбывать наказание: для Роналдиньо требуют один год "условки", для его брата - два.

Напомним, что оба бразильца были задержаны при прибытии в Парагвай по фальшивым паспортам. Вскоре они были задержаны во избежание побега из страны. Но позже их отпустили под залог и находятся под домашним арестом в гостинице города Асунсьон.