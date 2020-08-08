Премьер Ливана: Выйти из кризиса можно только путем досрочных выборов

Проведение досрочных выборов становится единственным решением для выхода из кризиса в Ливане.

Об этом заявил в субботу в телеобращении к гражданам премьер-министр Хасан Диаб, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ситуация требует принятия исключительных решений, и единственным выходом из кризиса являются досрочные выборы", - заявил он. Диаб пообещал на предстоящем во вторник заседании кабинета выдвинуть такую инициативу. По его мнению, правительство может остаться у власти на два месяца, чтобы "подготовить национальное решение".

Выступление премьера прозвучало на фоне массовых уличных протестов, охвативших ливанскую столицу.