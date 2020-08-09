Индийская авиакомпания выплатит до $13,3 тыс. семьям погибших при крушении самолета

Индийская авиакомпания Air India Express, которой принадлежит авиалайнер, потерпевший в пятницу крушение при посадке в городе Кожикоде, выплатит срочные компенсации семьям погибших и пострадавшим при инциденте.

Об этом авиакомпания сообщила в субботу на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В качестве немедленной помощи авиакомпания предоставит предварительную компенсацию ближайшим родственникам погибших и пострадавшим", - указывает авиакомпания.

По ее информации, родственникам погибшего пассажира в возрасте старше 12 лет будет выплачен 1 млн рупий компенсации (более $13,3 тыс.), младше 12 лет - 500 тыс. рупий (около $6,7 тыс.). Кроме того, пассажирам, получившим серьезные травмы, будет выплачено по 200 тыс. рупий (более $2,6 тыс.), а получившим несерьезные травмы и ушибы - по 50 тыс. (около $667).

Как сообщает в субботу газета Hindustan Times, в катастрофе погибли по меньшей мере 20 человек, включая командира корабля и второго пилота. Более 100 человек доставлены в больницы, не менее 20 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.