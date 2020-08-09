Ресторан в Японии создал защитную маску для использования во время еды

Японский оператор сети ресторанов Saizeriya Co. разработал защитную маску, которую можно использовать во время приема пищи. Об этом сообщает агентство Киодо, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Она может стать популярной для заведений по всему миру, которые сильно пострадали от социального дистанцирования в период пандемии COVID-19.

Метод использования такой маски предусматривает ее складывание в технике оригами, это позволяет объединить существующую маску и бумажную салфетку. Последняя висит как платок от маски, что позволяет посетителям ресторанов помещать ложку в рот.

Впервые вспышка коронавирусной инфекции была выявлена в Центральном Китае в конце прошлого года, заболевание быстро распространилось на другие страны мира. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии COVID-19.