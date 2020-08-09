https://news.day.az/world/1260933.html В Литве произошел разлив нефти в порту
В Литве произошел разлив нефти в порту
В литовском порту Клайпеда произошел разлив нефти в воду.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, разлив нефти был обнаружен рано утром в воскресенье, заявили в пресс-службе дирекции порта.
Руководство порта приняло необходимые меры по ликвидации загрязнения. На место ЧП было отправлено судно для сбора загрязняющих веществ.
В ходе работ задействованы водолазы, а также построены заградительные барьеры длиной 350 метров.
Устанавливаются причины произошедшего.
Очевидцы сообщают, что на пляжах Балтийского моря около Клайпеды опасно купаться и заходить в воду из-за утечки в
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