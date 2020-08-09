В Литве произошел разлив нефти в порту

В литовском порту Клайпеда произошел разлив нефти в воду.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, разлив нефти был обнаружен рано утром в воскресенье, заявили в пресс-службе дирекции порта.

Руководство порта приняло необходимые меры по ликвидации загрязнения. На место ЧП было отправлено судно для сбора загрязняющих веществ.

В ходе работ задействованы водолазы, а также построены заградительные барьеры длиной 350 метров.

Устанавливаются причины произошедшего.

Очевидцы сообщают, что на пляжах Балтийского моря около Клайпеды опасно купаться и заходить в воду из-за утечки в