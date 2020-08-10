Третья мировая неизбежна?

- американские СМИ готовят читателей к конфликту с Россией и Ки

Американский журнал Foreign Policy опубликовал статью, в которой пугает читателей неизбежностью третьей мировой войны из-за усиления влияния России и Китая, а также утраты лидирующих позиций США. "Издержки от такого хаоса по количеству жертв и утраченного богатства, по потерянным свободам и надеждам будут умопомрачительные", - причитает автор, передает Day.Az со ссылкой на ЦарьГрад.ТВ.

Похоже, что западного обывателя потихоньку готовят к началу третьей мировой войны. По крайней мере такие мысли возникают после прочтения последнего материала журнала Foreign Policy.

Речь идёт о статье под громким заголовком "Скатываясь к третьей мировой войне". В ней автор, по сути, заявляет о неизбежности глобального конфликта сверхдержав и пугает поистине апокалиптическими картинами будущего, в котором США потеряли господствующее положение в мире.

Согласно статье, к третьей мировой войне мир подталкивают два фактора. Первый - это усиливающееся влияние России и Китая, что, по мнению автора материала, является безусловно негативным явлением. Второй фактор - ослабление США и всего западного мира в целом. Автор причитает, что слом текущей международной системы приведёт к "Средневековью 2.0", а также анархии и хаосу.

"Издержки от такого хаоса по количеству жертв и утраченного богатства, по потерянным свободам и надеждам будут умопомрачительные", - пишет автор статьи.

В итоге он призвал США активнее вмешиваться в международную политику и ещё больше сдерживать Россию и Китай, иначе последствия будут устрашающие.