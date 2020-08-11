Южная Корея призвала своих граждан покинуть Бейрут

Власти Республики Корея призвали своих граждан, находящихся в Бейруте, покинуть ливанскую столицу, а также рекомендовали туристам перенести или отказаться от запланированных поездок в этот город. Об этом сообщается во вторник на сайте южнокорейского МИД, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Действие соответствующего призыва и рекомендации регламентируются ранее введенным в отношении Бейрута третьим - "красным" - уровнем опасности. Всего, согласно классификации МИД страны, существуют четыре уровня опасности определенной территории: "синий" - призыв проявить осторожность, "желтый" - рекомендация отказаться от поездок, "красный" - призыв покинуть опасный регион и "черный" - полный запрет на посещение.

В ведомстве пояснили, что на принятие этого решения повлияли такие факторы, как "частичная приостановка функционирования местной системы здравоохранения, а также массовые протесты, последовавшие за мощным взрывом" в порту ливанской столицы. По информации МИД Республики Корея, в Бейруте на данный момент находятся около 30 южнокорейцев.