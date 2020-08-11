В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 226 тысячи

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 15 человек, общее число жертв заболевания достигло 5 873.

Об этом, как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 243 180, за прошедшие 24 часа 1 183 теста на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 226 155.