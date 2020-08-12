Спрогнозирована третья волна коронавируса в России

Пандемия новой коронавирусной инфекции, как и любая другая вирусная пандемия, будет протекать в три волны. Об этом в интервью "Парламентской газете" рассказал академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ имени Ломоносова, профессор Михаил Пальцев, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Первая волна - достаточно сильная, вторая еще сильнее, а третья уже менее сильная за счет формирования коллективного иммунитета. Например, в три волны протекала испанка, которая была в начале прошлого века", - сказал Пальцев.

По словам академика, коллективный иммунитет начинает формироваться после того, как переболеет более 60 процентов населения. После заражения более 95 процентов как правило инфекция исчезает. "Посмотрим, вирус новый, поэтому надо изучать, наблюдать, накапливать статистику", - отметил Пальцев.