В Шотландии поезд сошел с рельсов

Три человека погибли в среду в шотландском округе Абердиншир в результате схода пассажирского поезда с рельсов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на своем сайте британская транспортная полиция.

"К глубокому сожалению, можем подтвердить, что, несмотря на усилия медиков, три человека погибли на месте", - говорится в заявлении. Одним из погибших считается машинист поезда. Шесть человек госпитализированы с травмами, не представляющими угрозы для жизни.

В транспортной полиции также отметили, что в утреннем поезде находилось мало людей и к настоящему моменту никто из них не числится среди пропавших без вести. Ранее информационное агентство Press Association сообщило о том, что всего в экспрессе компании ScotRail, следовавшем из Абердина в Глазго, было 12 человек - шесть пассажиров и шесть членов бригады поезда.

В среду утром транспортная полиция Великобритании сообщила, что в 09:43 по местному времени (11:43 мск) получила данные о сходе поезда с рельсов в районе города Стоунхейвен. Вещательная корпорация Би-би-си информировала о возгорании, возникшем на месте инцидента, где был виден поднимающийся в небо густой дым. На место прибыло несколько десятков полицейских машин, пожарных расчетов и карет скорой помощи, а также спасательный вертолет.

По данным источников Press Association, причиной происшествия мог стать оползень, случившийся после проливных дождей, прошедших накануне на севере Шотландии. Локомотив и три из четырех вагонов сошли с рельсов и свалились с крутой насыпи. Инцидент произошел в сельской местности. Доступ к месту происшествия затруднен, что осложняло проведение спасательной операции.

В октябре 2018 года в районе Стоунхейвена с рельсов сошли несколько вагонов пустого пассажирского поезда. Тогда в результате инцидента никто не пострадал.