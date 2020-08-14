Экономика еврозоны упала на 12% за квартал

ВВП 19 стран еврозоны упал на 12,1% во II квартале 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом свидетельствуют данные Статистического управления ЕС, опубликованные в пятницу, 14 августа, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что экономика еврозоны вошла в рецессию, так как падение ВВП было самым существенным с начала учета этого показателя в 1995 году. В годовом выражении ВВП еврозоны сократился на 15%.

При этом рекордное падение ВВП было зафиксировано в Германии (-10,1% по сравнению с предыдущим кварталом), Франции (-13,8%), Италии (-12,4%) и Испании (-18,5%), отмечает Trading Economics.

Отметим, что в первом квартале ВВП еврозоны снизился на 3,6% в поквартальном выражении и на 3,1% в годовом.

В то же время ВВП 27 государств Евросоюза во втором квартале рухнул на 11,7% в поквартальном выражении и на 14,1% в годовом.

Наконец, число занятых сократилось по сравнению с предыдущим кварталом на 2,8% в еврозоне и на 2,6% в ЕС. Падение показателей также стало максимальным за историю наблюдений. По сравнению со вторым кварталом 2019 года занятость сократилась на 2,9% в еврозоне и 2,7% в ЕС.