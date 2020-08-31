Стрельба в Чикаго

По меньшей мере один человек убит, пять пострадали во результате стрельбы на юге Чикаго.

Об этом сообщает телекомпания NBC со ссылкой на полицию города, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как передает телекомпания, инцидент произошел в первой половине дня возле кафе. Нападавший подъехал к заведению на автомобиле и открыл стрельбу по посетителям. В полиции считают, что целью стрелявшего был мужчина, который получил смертельное ранение.

По данным телекомпании, все пострадавшие госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии.