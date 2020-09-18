Во Франции за сутки коронавирусом заразилось рекордное число человек
Во Франции за сутки коронавирусом заразились 10 593 человека, что обновило рекорд.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет газета Le Figaro.
Отмечается, что также увеличилось число пациентов в реанимациях. В стране насчитывается 896 очагов заражения, в том числе 84 новых обнаружились за сутки. 143 очага приходятся на учреждения для пожилых людей.
Всего во Франции коронавирусом заразился 415 481, погибли 31 095 человек.
В мире зарегистрировано свыше 30 млн заболевших коронавирусом, почти 22 млн человек выздоровели, около 950 тыс. пациентов умерли. В России выявили уже больше миллиона человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов - 100-е место. Кроме того, Россия стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат "Спутник V" разработал НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
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