В Атлантике зафиксировано мощное землетрясение

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, в пятницу, 18 сентября, в центральной части Атлантического океана было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, очаг сейсмического события залегал на глубине 10 километров, его эпицентр находился в 1 194 километрах к северо-востоку от бразильского города Натал. Информация об угрозе цунами не поступала.