https://news.day.az/world/1272175.html В Атлантике зафиксировано мощное землетрясение
В Атлантике зафиксировано мощное землетрясение
По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, в пятницу, 18 сентября, в центральной части Атлантического океана было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, очаг сейсмического события залегал на глубине 10 километров, его эпицентр находился в 1 194 километрах к северо-востоку от бразильского города Натал. Информация об угрозе цунами не поступала.
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