https://news.day.az/world/1272231.html В России выявили более 6 тыс. новых случаев коронавируса
В России выявили более 6 тыс. новых случаев коронавируса
В России за прошедший день зафиксировали 6 065 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Выздоровели еще 5 255 человек, скончались 144.
Всего в стране коронавирус был обнаружен у 1 097 251 человека, выздоровели 906 462 пациента, кончались 19 339.
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