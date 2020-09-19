В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 266 тысяч

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 68 человек, общее число жертв заболевания достигло 7 445.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 301 348, за прошедшие 24 часа 1 538 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 1 312 человек, общее число выздоровевших достигло 266 117.