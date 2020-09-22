https://news.day.az/world/1272926.html В Грузии за последние сутки коронавирусом заразились 218 человек
В Грузии за последние сутки коронавирусом заразились 218 человек
За последние сутки в Грузии выявлено 218 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 2 человека скончались.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом.
Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 3 913.
Отметим, в Грузии в настоящее время 4 988 человек находятся на карантине, 836 - на стационарном лечении. Вылечились 1 574 человека, от коронавируса скончались 22 человека.
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