В Грузии за последние сутки коронавирусом заразились 218 человек

За последние сутки в Грузии выявлено 218 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 2 человека скончались.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом.

Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 3 913.

Отметим, в Грузии в настоящее время 4 988 человек находятся на карантине, 836 - на стационарном лечении. Вылечились 1 574 человека, от коронавируса скончались 22 человека.