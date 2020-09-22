Китай оказался на пороге мясного кризиса

Китай почти исчерпал свои запасы замороженной свинины, стоимость мяса для потребителей выросла более чем на 50 процентов в августе по сравнению с годом ранее. Об этом пишет Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По оценкам лондонской консалтинговой компании Enodo Economics, запасы упали примерно на 452 тыс. тонн в период с сентября 2019 года по август этого года. По словам главного экономиста Enodo Дианы Чойлевой, у Китая осталось менее 100 тысяч тонн свинины. При таких темпах в течение двух-трех месяцев запасы иссякнут, а страна окажется на пороге мясного кризиса, считают эксперты.

Дефицит заставил Китай импортировать рекордные объемы мяса в этом году, в том числе из США (всего 430 тысяч тонн в июле). Китай является крупнейшим в мире потребителем мяса. За последние пять лет среднегодовой спрос на свинину в стране составлял около 50 миллионов тонн.