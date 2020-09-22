https://news.day.az/world/1273134.html Эрдоган: Турция спасает достоинство человечества
Эрдоган: Турция спасает достоинство человечества
Турция и другие страны, принимающие сирийских беженцев, спасают достоинство человечества, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает агентство Anadolu, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
С таким заявлением лидер Турции выступил в ходе открытия юбилейной сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН.
Эрдоган призвал международное сообщество к формированию принципиального и единого подхода к борьбе с терроризмом, так как без подобной солидарности решение сирийского кризиса найдено не будет.
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