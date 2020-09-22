Трамп заявил о готовности применять в США зарубежные вакцины от коронавируса

Американский президент Дональд Трамп не исключает возможность применения в США вакцин от коронавируса, произведенных в других странах, а также сам готов первым сделать прививку. Об этом заявила во вторник на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, передает ТАСС.

Она зачитала цитату самого Трампа: "Я сейчас скажу кое-что для меня не характерное, но мне действительно все равно, я хочу лишь, чтобы была вакцина, которая работает, и мне все равно, если ее сделает другая страна. Я сниму перед ними шляпу". Таким образом Макинэни ответила на вопрос о том, готов ли американский лидер задействовать вакцины производства России и Китая. При этом пресс-секретарь американского лидера подчеркнула, что в настоящее время подающей наибольшие надежды, по мнению Белого дома, является вакцина, разрабатываемая британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания).