https://news.day.az/world/1273800.html В Москве людям старше 65 лет рекомендовали оставаться дома
В Москве людям старше 65 лет рекомендовали оставаться дома
Власти Москвы намерены рекомендовать гражданам старше 65 лет перейти на удаленный режим работы и избегать проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на источник.
"С 1 октября в Москве категории 65+ рекомендуют не выходить на работу и не пользоваться общественным транспортом, на прогулки ограничений нет", - заявил собеседник агентства.
Он добавил, что многие крупные компании в Москве так же планируют перевести часть сотрудников на удаленный режим работы.
По последним данным, в Москве зафиксировано 280 408 случаев заражения коронавирусом. Всего в России инфекцией заразились более 1,1 млн человек.
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