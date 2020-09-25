https://news.day.az/world/1273818.html В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 271 тысячу человек
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 271 тысячу человек
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 74 человека, общее число жертв заболевания достигло 7 785.
Об этом, как передает Trend, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 309 709, за прошедшие 24 часа 1 721 тест на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 1 241 человек, общее число выздоровевших достигло 271 964.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре