https://news.day.az/world/1273949.html В Иране разбился самолет, есть пострадавшие
В Иране разбился самолет, есть пострадавшие
В иранской провинции Казвин разбился небольшой самолет.
Как сообщает тегеранское бюро АПА, авария произошла на взлетно-посадочной полосе аэропорта города Назерабад, передает Day.Az.
В то время как в социальных сетях утверждается, что пилот погиб, представитель Организации скорой медицинской помощи Ирана Моджтабу Халиди опроверг эти новости. Он отметил, что при аварии, произошедшей в 08:08 по местному времени, пилот и помощник пилота получили травмы. Пострадавшие госпитализированы.
Ведется расследование.
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