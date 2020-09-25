В иранской провинции Казвин разбился небольшой самолет.

Как сообщает тегеранское бюро АПА, авария произошла на взлетно-посадочной полосе аэропорта города Назерабад, передает Day.Az.

В то время как в социальных сетях утверждается, что пилот погиб, представитель Организации скорой медицинской помощи Ирана Моджтабу Халиди опроверг эти новости. Он отметил, что при аварии, произошедшей в 08:08 по местному времени, пилот и помощник пилота получили травмы. Пострадавшие госпитализированы.

Ведется расследование.