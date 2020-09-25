В России запустят систему видеонаблюдения с распознаванием лиц

В десяти крупных городах России в пилотном режиме запущена московская система видеонаблюдения с распознаванием лиц, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ". Издание ссылается на компанию NtechLab, которая, будучи партнером департамента информационных технологий Москвы, запустила этот пилот в других городах, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Компания не раскрыла изданию, в каких именно городах тестируется система, опасаясь срыва будущих переговоров и тендеров и рассказав лишь о Нижнем Новгороде, где появится 3 тысячи подключенных к системе камер. Планируется, что часть этих камер может заработать до конца текущего года.

Систему с распознаванием лиц будут использовать для поиска преступников, чьи фото содержатся в базах МВД, а также нарушителей карантина. Кроме того, планируется, что благодаря определению количества людей на остановках город сможет прогнозировать загруженность общественного транспорта и оптимизировать транспортные потоки.

Как отмечает издание, внедрение системы распознавания лиц в крупном городе в среднем обойдется в 100-110 млн руб., основные затраты придутся на видеокамеры и создание центра обработки данных. Таким образом, мало какой из регионов может внедрить такую систему за собственные деньги, поэтому широкое масштабирование московского опыта возможно только с помощью субсидий из федерального центра, полагает замгендиректора Softline по работе с нацпроектами Андрей Шолохов.

По словам замминистра строительства и ЖКХ Максима Егорова, курирующего проект "Умный город", сейчас планируется конкурс, по итогам которого три российских города с лучшими проектами по цифровизации, получат из центра по 30-75 млн руб. При этом он отметил, что муниципалитетам лучше договариваться с бизнесом об общих проектах, а не ждать федеральных средств на эти цели.