На продуктах из России нашли коронавирус

Китайские таможенники заявили, что на продуктах из России обнаружили следы коронавирусной инфекции. При этом нуклеиновые кислоты COVID-19 они нашли и на продукции рыболовецкого промысла, и на упаковках других товаров, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

В связи с этим китайские чиновники решили приостановить прием деклараций на импорт на четыре недели. Неразгруженными оказались два судна: траулер "Владимир Старжинский" и транспортник Crystal Africa.

Спустя четыре недели действие всех деклараций будет возобновлено автоматически.