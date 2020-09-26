https://news.day.az/world/1274239.html На продуктах из России нашли коронавирус
На продуктах из России нашли коронавирус
Китайские таможенники заявили, что на продуктах из России обнаружили следы коронавирусной инфекции. При этом нуклеиновые кислоты COVID-19 они нашли и на продукции рыболовецкого промысла, и на упаковках других товаров, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.
В связи с этим китайские чиновники решили приостановить прием деклараций на импорт на четыре недели. Неразгруженными оказались два судна: траулер "Владимир Старжинский" и транспортник Crystal Africa.
Спустя четыре недели действие всех деклараций будет возобновлено автоматически.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре