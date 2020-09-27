Дональд Трамп выдвинул женщину на пост члена Верховного суда

Президент США Дональд Трамп в субботу выдвинул кандидатуру Эми Барретт на пост члена Верховного суда США, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Она многого достигла, ее отличает интеллект, полнейшая преданность конституции", - сказал он на церемонии в Белом доме.

Ожидается, что первые встречи Барретт с сенаторами-республиканцами пройдут уже в ближайший вторник; процедура утверждения будет проведена до конца октября, перед президентскими выборами.

48-летняя Эми Барретт - консервативная католичка, мать семерых детей.

Место в Верховном суде стало вакантным после смерти одного из самых авторитетных юристов страны Рут Гинзбург. Демократы просили не спешить с новым назначением и отложить его до президентских выборов, которые пройдут в ноябре. Но президент Трамп успел поставить в Верховный суд "своего человека".

Должность члена Верховного суда в США - пожизненная.