Из проекта "Северный поток-2" вышел один из ключевых игроков. Норвежская компания DNV GL отказалась сертифицировать газопровод из-за угрозы санкций США, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

DNV GL не сможет выдать газопроводу сертификат соответствия, необходимый для начала его работы. Компания прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы "Северного потока-2" до тех пор, пока санкции остаются в силе, отмечено в заявлении DNV GL. Инспекция и сертификация газопровода обязательна на его датском участке, строительство которого должно было стартовать в январе.