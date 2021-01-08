Турция запустила спутник связи Türksat 5A

Турция успешно запустила спутник связи Türksat 5A.

Как передает Day.Az, запуск Türksat 5A был произведен 21:15 по местному времени (06:00 по бакинскому времени) американской компанией SpaceX ракетой-носителем Falcon 9 из Флориды.

Рабочий модуль Türksat несет 42 транспондера. Аппарат будет расположен в неиспользуемом турецком орбитальном слоте на 31 градусе восточной долготы.

Спутник пятого поколения будет эксплуатироваться на протяжении 30 лет.

Спутник будет предоставлять услуги телевизионного вещания и передачи данных мощностью 1728 мегагерц в географии, охватывающей Турцию, Европу, Ближний Восток, Северную Африку, Центрально-западную часть Африки, Южную Африку, Средиземноморье, Эгейское и Черноморские регионы.