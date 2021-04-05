https://news.day.az/world/1331337.html Стало известно, когда Пашинян подаст в отставку
Напомним, что 18 марта премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что 20 июня в Армении состоятся внеочередные парламентские выборы.
Стало известно, когда Пашинян подаст в отставку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подаст в отставку в конце апреля.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказала глава фракции "Мой шаг" Лилит Макунц в понедельник журналистам.
По словам депутата, день отставки еще не уточнен, но это произойдет в конце текущего месяца.
Напомним, что 18 марта премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что 20 июня в Армении состоятся внеочередные парламентские выборы.
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