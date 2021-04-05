Стало известно, когда Пашинян подаст в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подаст в отставку в конце апреля.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказала глава фракции "Мой шаг" Лилит Макунц в понедельник журналистам.

По словам депутата, день отставки еще не уточнен, но это произойдет в конце текущего месяца.

Напомним, что 18 марта премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что 20 июня в Армении состоятся внеочередные парламентские выборы.



