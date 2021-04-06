https://news.day.az/world/1331466.html В Чили заявили, что система здравоохранения страны близка к коллапсу из-за COVID-19

В Чили заявили, что система здравоохранения страны близка к коллапсу из-за COVID-19

В мире, 6 апреля 2021 09:00 227
В Чили заявили, что система здравоохранения страны близка к коллапсу из-за COVID-19

Система здравоохранения Чили работает на пределе возможностей из-за растущего числа случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил в понедельник президент страны Себастьян Пиньера, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По Чили больно ударила эта повторная вспышка [коронавируса]. Наша система здравоохранения работает на пределе возможностей, но пациенты продолжают получать необходимую помощь", - сказал он в ходе пресс-конференции, приуроченной к старту прививочной кампании против гриппа. Трансляция велась в "Твиттере" правительства Чили.

Пиньера признал, что правительство "допускало ошибки" в борьбе с пандемией, но заявил, что власти "никогда не недооценивали угрозу" коронавируса.

Как сообщило министерство здравоохранения Чили, в настоящее время места в отделениях интенсивной терапии в стране заняты на 96%. За последние сутки в республике было выявлено 5 807 случаев инфицирования коронавирусом, общее число заболевших достигло 1 032 612. Число летальных случаев достигло 23 677, из них 33 были подтверждены в последние 24 часа.

В Чили в последние недели наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом. 25 марта власти объявили о введении строгого карантина на территории всего столичного округа. Правительство также постановило с 5 апреля закрыть границу.

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