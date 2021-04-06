В Италии умер "отец евро"

Канадский экономист Роберт Манделл, которого называют "отцом евро", скончался на 89 году жизни в итальянской Тоскане, где в последние годы жил со своей семьей, пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Манделл родился в 1932 году в канадском городе Кингстон. Степень бакалавра экономики он получил в университете Британской Колумбии в Ванкувере, степень магистра - в Вашингтонском университете Сиэтла. Манделл имел диплом юриста Университета Ватерлоо, он учился в Лондонской школе экономики.

В 1999 году он стал лауреатом Нобелевской премии за работу по экономике.

С 1974 года и до самой смерти он был профессором Колумбийского университета.

Манделла считают идейным вдохновителем создания единой валюты для Европы - евро. Об этом он начал говорить еще в 60-х годах ХХ века.