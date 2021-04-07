Ушедший из школы мальчик стал самым юным ресторатором в мире

12-летний мальчик из Лондона Омари МакКуин (Omari McQueen) стал самым юным ресторатором в мире и написал кулинарную книгу. Его историю рассказало издание The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Из-за дислексии - нарушения способности к овладению навыком чтения и письма - на ребенка уже в семь лет махнули рукой школьные учителя. С годами ситуация только ухудшалась, и, когда Омари был в пятом классе, отец забрал его на домашнее обучение, так как ему сказали, что мальчик не сможет сдать промежуточные экзамены.

Семья Омари не сильно переживала за него, так как знала, что у ребенка есть хобби, которым он сможет заработать на жизнь, - он обожал готовить. Мальчик стоял у плиты с раннего детства: его мать постоянно болела, а отец зарабатывал на ее лечение и, чтобы не тратить время на готовку, обучил азам кулинарии сына. Омари увлекся и с удовольствием готовил еду для всей семьи каждый день. Вскоре отец стал покупать ему все больше книг с рецептами, а затем решил самостоятельно готовить его к поступлению в кулинарный техникум.

Амбициозный подросток, которого поддерживала вся семья, завел YouTube-канал и вскоре прославился в Сети. У Омари два кумира - шеф-повар Гордон Рамзи и актер Чедвик Боузман, который, по словам мальчика, научил его не сдаваться ни при каких обстоятельствах.

В 11 лет британец набрался смелости и обратился к директору лондонского фудмолла с просьбой профинансировать его ресторан. Ему дали возможность на неделю открыть собственное заведение и не платить за аренду. Таким образом он стал самым молодым ресторатором в мире. Юный шеф-повар подавал вегетарианские блюда карибской кухни.

В марте 2021 года Омари выпустил первую кулинарную книгу и не планирует на этом останавливаться. Мальчик утверждает, что научиться готовить может любой: поначалу у него самого не получалось даже сварить макароны. Ребенок ведет собственное кулинарное телешоу на телеканале CBBC, куда его пригласили после того, как заметили на фудмолле.

Омари мечтает заработать много денег и потратить их на помощь детям, вынужденным заботиться о больных или недееспособных родителях.