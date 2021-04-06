Суэцкий канал вновь перегорожен танкером

Танкер сел на мель на юге Суэцкого канала, почти перегородив его, но судно удалось вытащить. Как передает Day.Az, об этом сообщил Прайм осведомленный источник.

"Действительно, судно немного село на мель, но инцидент исчерпан и судно уже на ходу", - заявил источник в ответ на вопрос о том, есть ли проблемы с танкером Minerva Nike, идущим под греческим флагом.

"Движение по каналу восстановят максимум через 30 минут", - сказал собеседник.

Согласно данным портала MarineTraffic, вокруг судна в момент блокировки им канала находились как минимум два буксира Суэцкого канала. Инцидент произошел на юге канала недалеко от входа в широкую часть канала - Большое Горькое озеро.

Это второе ЧП в Суэцком канале за последние дни: в конце марта контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров сел на мель на 151-м километре, перегородив канал и заблокировав движение на шесть дней.