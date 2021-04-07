https://news.day.az/world/1332003.html В Турции разбился военный самолет - пилот погиб - ФОТО
В Турции разбился военный самолет - пилот погиб - ФОТО
В турецкой провинции Конья рухнул военный учебно-тренировочный самолет.
Как передает Day.Az, в результате пилот погиб.
На место происшествия прибыли спасатели.
По предварительным данным, разбившийся самолет F-5 входил в состав пилотажной группы "Турецкие звезды".
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