В Турции разбился военный самолет

В турецкой провинции Конья рухнул военный учебно-тренировочный самолет.

Как передает Day.Az, в результате пилот погиб.

На место происшествия прибыли спасатели.

По предварительным данным, разбившийся самолет F-5 входил в состав пилотажной группы "Турецкие звезды".