В Бразилии обнаружили новый штамм коронавируса

Бразильские ученые обнаружили новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2, имеющую комбинацию мутаций, характерных для выявленных ранее более опасных по сравнению с оригинальным вирусом штаммов. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Globo.

По информации издания, обнаруженная в столице штата Минас-Жерайс, Белу-Оризонти, разновидность инфекции имеет сразу 18 мутаций. Отдельные из них свойственны для британского и южноафриканского штаммов, а также для двух других бразильских штаммов из Манауса и Рио-де-Жанейро. Все четыре этих штамма, как полагают ученые, являются более заразными, чем оригинальный вирус из китайского Уханя, и именно с ними связывают повторные пики заражений и ухудшение эпидемиологической ситуации в разных странах мира.

Отмечается, что такая комбинация мутаций коронавируса нового типа ранее не была описана ни в одной из научных работ. Выявившие новую разновидность вируса ученые университета штата Минас-Жерайс пока не могут однозначно ответить на вопрос, является ли она более опасной, однако именно с ней, полагают они, связана вспышка заболеваемости COVID-19 в регионе в последние недели. Как сообщил изданию координатор исследования Ренато Сантана, новый штамм обнаружен в 2 из 85 исследованных ими геномов.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля прошлого года. 12 марта 2021 года страна снова заняла второе место после США по числу заболевших (свыше 13,1 млн на текущий момент), опередив по этому показателю Индию. По числу смертей (около 337 тыс.) она также уступает только Соединенным Штатам. С начал марта ученые констатируют резкое ухудшение эпидемической ситуации с распространением COVID-19 во всей стране, чего не наблюдалось ни разу с начала пандемии. За прошедшую неделю зафиксировано 463 235 новых случаев заражения и 19 643 летальных исхода.