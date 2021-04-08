В Мадриде произошли столкновения между полицией - ВИДЕО
В день начала избирательной кампании, касающейся местного голосования в столичном регионе Испании, произошли столкновения между полицией, правыми радикалами и теми, кто придерживается левых взглядов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, cвой митинг ультраправая партия VOX, в котором участвовал ее лидер Сантьяго Абаскаль, решилa провести в районе Пуэнте-де-Вальекас, который всегда поддерживал левых политиков, и на последних парламентских выборах ультраправые получили около 5%.
Местные жители сочли появление сторонников VOX провокацией и вышли уже на свою акцию протеста.
В VOX заявили, что их оппоненты использовали булыжники, и что один из участников манифестации получил ранение, ему потребовалась медицинская помощь.
Диспетчерская "неотложки" столицы иберийского королевства сообщила, что в больницы обратились 13 человек, а правоохранители заявили о двух задержанных.
Выборы в Мадриде назначены на 4-е мая.
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