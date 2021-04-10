Черноморский регион должен стать зоной мира и сотрудничества

Турция выступает против любого витка эскалации напряженности в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским в субботу в Стамбуле.

"Все имеющиеся кризисы должны быть урегулированы на основе принципа территориальной целостности Украины, в соответствии с нормами международного права и сугубо дипломатическим методами", - сказал Эрдоган.

По словам турецкого лидера, Турция выступает за превращение Черноморского региона в зону мира, стабильности и сотрудничества.

"Рост напряженности, фиксируемый в последнее время в регионе, вызывает обеспокоенность у Анкары. Ситуация должна как можно скорее нормализоваться, режим прекращения огня должен соблюдаться, а усилия по мирному урегулированию продолжиться в рамках Минских договоренностей",- отметил президент.