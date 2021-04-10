Боксера из Бельгии приговорили к 17 годам тюрьмы

Бывший боксер-профессионал бельгиец Фарид Хакими признан виновным за серию незаконных вторжений в дома. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает The Brussel Times.

Преступления Хакими совершал в составе банды в период с 2015 по 2017 год. Хакими, которого считают лидером группировки, приговорили к 17 годам тюрьмы. Всего перед судом предстали 18 человек. Хакими - не единственная знаменитость, обвиненная по данному делу. Также 30-месячный условный срок за участие в одном эпизоде получил телеведущий Стефани Пауелс.