https://news.day.az/world/1333209.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В турецкой провинции Чорум произошло землетрясение магнитудой 4,2.
Об этом сообщило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD), передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Инцидент зарегистрирован в 17:06 по местному времени в районе Додурга. Очаг землетрясения залегал на глубине 11,22 километра.
О разрушениях или пострадавших в настоящее время не сообщается.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре