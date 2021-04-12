В Германии призвали к выходу из Евросоюза

Делегаты партии "Альтернатива для Германии" призвали к выходу страны из Евросоюза в ходе съезда в Дрездене.

Об этом сообщает агентство DPA, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru

"По нашему мнению, Германия непременно должна выйти из Европейского союза, необходимо создать новое европейское экономическое сообщество, преследующее общие интересы", - говорится в решении съезда. За так называемый Dexit высказались 550 делегатов.

При этом сопредседатель партии Йорг Мойтен выступил против такой позиции. Раскритиковали заявление и представители других партий. В частности, депутат бундестага от "Свободной демократической партии" Александр Ламбсдорфф обвинил "Альтернативу для Германии" в "тупом национализме". По его мнению, выход Германии стал бы концом Евросоюза и внутреннего рынка.

В марте сопредседатель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) и член бундестага Алис Вайдель выступила за отмену антироссийских санкций и завершение проекта "Северный поток-2".