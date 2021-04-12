Три полицейских пострадали во время погони со стрельбой в США

Три сотрудника полиции пострадали в понедельник в результате погони со стрельбой в штате Джорджия. Об этом сообщил телеканал NBC.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, инцидент произошел в округе Кэролл в 60 километрах от столицы штата Атланты. Два полицейских получили огнестрельные ранения, характер травм и тяжесть состояния третьего пострадавшего пока неизвестны, однако отмечается, что один из правоохранителей был доставлен по воздуху в больницу Атланты.

По словам местных властей, в настоящее время угрозы для населения нет, однако, как отмечает телеканал, информации о задержании нарушителя пока не приводится.