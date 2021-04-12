В Санкт-Петербурге горит крупный бизнес-центр

Огонь из-за сильного ветра перекинулся с Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге на соседнее здание - хостел, из которого эвакуировали 50 человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Из-за сильного ветра огонь распространился на рядом стоящее здание хостела по адресу: Тельмана, 8. Горит кровля на площади 50 кв. м, из здания эвакуированы 50 человек. С основного места пожара передислоцированы 11 единиц техники", - сообщили источники.

Как сообщили ТАСС в администрации Невского района Петербурга, власти подготовились к эвакуации людей из соседних зданий. "Для эвакуации все подготовлено, но пока необходимости в ней нет", - сказала представитель администрации. Ранее в районе развернули пункты временного размещения и ввели режим повышенной готовности.

Постояльцев хостела временно разместят в помещениях двух учебных заведений. "Для постояльцев, эвакуированных из хостела "Мэрибэль", развернуты два пункта временного размещения на базе двух школ.