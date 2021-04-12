Анкара надеется, что Москва изменит позицию по отдыху россиян в Турции

Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что власти РФ могут изменить свой подход к оценке безопасности отдыха россиян в стране после визита делегации, которая оценит ситуацию на месте, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что оперштаб принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня.

"Вчера я два раза говорил с главой минздрава России. В ближайшее время он пришлет делегацию, и в курортных регионах - Анталья, Измир - она изучит ситуацию с точки зрения безопасного туризма.. Я думаю, что после этого подход может быть другим", - сказал Коджа журналистам, отвечая на вопрос о решении РФ значительно ограничить авиасообщение с Турцией.

По данным минздрава Турции, суточный прирост случаев коронавируса в стране в минувший четверг в седьмой раз за последние 10 дней обновил рекорд с начала пандемии, он составил 55 941. В пятницу и субботу также были зафиксированы близкие к рекордным показатели суточного прироста случаев COVID-19 - 55 791 и 52 676.

